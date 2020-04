ലണ്ടൺ: കോവിഡ്-19 നെതിരെ വികസിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ലണ്ടൻ ഇംപീരിയൽ കോളേജിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ജൂണിൽ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് ഗവേഷകർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. പരീക്ഷണത്തിന് സന്നദ്ധരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

2.25 കോടി യൂറോയാണ് വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിനായി ഇതുവരെ ചെലവായത്. വേണ്ടിവന്നാൽ നാലുകോടി യൂറോ കൂടി അനുവദിക്കുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാൻകോക്ക് പറയുന്നത്.

ആദ്യം വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഡോസാണ് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നവർക്ക് നൽകുക. തുടർന്ന് കാര്യമായ സൈഡ് എഫക്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ പലതവണകളായി വാക്സിന്റെ ഡോസ് വർധിപ്പിച്ച് കോവിഡ്-19 ന് എതിരായ പ്രതിരോധം അവർ ആർജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്തുമെന്ന് വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോ. റോബിൻ ഷട്ടോക് പറയുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ഇവ വിജയിക്കുമോയെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദ്യ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തങ്ങളുടെ വാക്സിൻ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് നേരിയ വ്യത്യാസമുള്ളവയാണ് തങ്ങളുടെ വാക്സിനെന്നാണ് ഡോ. റോബിൻ ഷട്ടോക് പറയുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വൈറസിനെതിരായ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുമെന്ന് അംദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കോവിഡ്-19ന് കാരണമാകുന്ന വൈറസിന്റെ പുറത്തുള്ള സ്പൈക് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് സമാനമായവയെ ശരീരത്തിലെത്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് വാക്സിനുകളും. ഇതിന് അവലംബിക്കുന്ന രീതിക്ക് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് സമാനമായ അവസ്ഥ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചാൽ ശരീരം അതിനെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആന്റിബോഡി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയാൽ യഥാർഥ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയാൽ അതിനെ ശരീരം സ്വയം ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

കോവിഡ്-19 ബാധിക്കുമ്പോഴും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും രോഗിയുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാവുകയും ശരീരത്തിന് വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനെയല്ല പകരം അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രോഗമുണ്ടാക്കാത്ത വ്യാജനെയാണ് വാക്സിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വാക്സിൻ പരീക്ഷണം പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഗവേഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

