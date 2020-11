ആംസ്റ്റര്‍ഡാം: 'സേവ്ഡ് ബൈ എ വെയ്ല്‍സ് ടെയ്ല്‍' (Saved by a Whale's Tail) എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ ഏതെങ്കിലും മെട്രോ ട്രെയിനിന് രക്ഷയാവും എന്ന് കരുതിയാവില്ല ആ പാലത്തിന് പേരിട്ടത് എന്ന കാര്യം തീര്‍ച്ച. എങ്കിലും പത്ത് മീറ്ററോളം താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കാതെ, നിയന്ത്രണം തെറ്റി ഓടിയ ഒരു തീവണ്ടിയെ 'തിമിംഗലത്തിന്റെ വാല്‍' പ്രതിമ രക്ഷിച്ചു. റോട്ടര്‍ഡാമിലാണ് സംഭവം.

നിയന്ത്രണം തെറ്റി പാളത്തിന്റെ അറ്റത്തേക്കാണ് വണ്ടി ഓടിയെത്തിയത്. അറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിമയില്‍ തട്ടി താഴേക്ക് പതിക്കാതെ വണ്ടി നിന്നു. വണ്ടിയില്‍ യാത്രക്കാരില്ലാതിരുന്നത് ഭാഗ്യമായി എന്ന് കണ്ടക്ടര്‍ പിന്നീട് പറഞ്ഞു.

Photo : Reuters

തീവണ്ടിയുടെ നില്‍പ് തികച്ചും കാവ്യാത്മമായി തോന്നുന്നതായി ആര്‍ക്കിടെക്ടും കലാകാരനുമായ മാര്‍ടെന്‍ സ്ത്രൂയിജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ തീവണ്ടിയുടെ ഭാരം താങ്ങാന്‍ പ്രതിമയ്ക്കായത് ഭാഗ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Photo : Reuters

തീവണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരവധി പേര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അത് അപകടകരമായേക്കാമെന്ന് റോട്ടര്‍ഡാം മെട്രോയും പ്രാദേശിക അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കി. തീവണ്ടിയും അതിന്റെ പിന്നില്‍ പാലം തെറ്റിയ മറ്റു വണ്ടികളും സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍.

Content Highlights: Tram Runs Off Track Plunges And Lands On Saved by a Whale's Tail Statue