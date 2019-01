ടര്‍ക്കി: കാറ്റില്‍ പറത്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാല്‍ ഇവിടെ ശരിക്കും കാറ്റില്‍ പറന്നു, വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാനങ്ങളും ബസുകളും. ശനിയാഴ്ച ടര്‍ക്കി അന്റാല്യയിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിലാണ് സംഭവം. ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാണ്. നാലു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അഞ്ചു പ്രാവശ്യമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്.

വിമാനത്തില്‍ കയറാനെത്തിയ 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. എന്നാല്‍ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് ഔദ്യോഗികറിപ്പോര്‍ട്ട്. രണ്ട് യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് കാറ്റില്‍ കേടുപാട് സംഭവിച്ചിച്ചുണ്ട്. മൂന്നു ബസുകളും കാറ്റില്‍ നിയന്ത്രണം വിടുന്നത് വീഡിയോയിലുണ്ട്.

