സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം: തമോഗര്‍ത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റം നടത്തിയ മൂന്നു ഗവേഷകര്‍ 2020 ലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം പങ്കിട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷകന്‍ റോജര്‍ റോജര്‍ പെന്‍ റോസ്, ജര്‍മനിയില്‍ നിന്നുള്ള റെയ്ന്‍ഗാര്‍ഡ് ജെന്‍സെല്‍, യു.എസ്.ഗവേഷകയായ ആന്‍ഡ്രിയ ഘേസ് എന്നിവരാണ് പുരസ്‌കാരം പങ്കിട്ടത്.

1915 ല്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാമാന്യ ആപേക്ഷികതാസിദ്ധാന്തം (ജനറല്‍ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി) അടിസ്ഥാനമാക്കി, തമോഗര്‍ത്തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം ഗണിതതലത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ പെന്‍ റോസിനാണ് നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ പകുതി ലഭിക്കുക.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്ത്യം സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളെ അടിമുടി നവീകരിക്കാന്‍ 1965 ല്‍ പെന്‍ റോസ്‌ നടത്തിയ കണ്ടെത്തല്‍ കാരണമായി. ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനാണ് അദ്ദേഹം.

നമ്മുടെ മാതൃഗാലക്‌സിയായ ആകാശഗംഗ അഥവാ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ മധ്യത്തില്‍ 'സജിറ്റാരിയസ് *' (Sagittarius*) എന്ന അതിഭീമന്‍ തമോഗര്‍ത്തമുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിനാണ് ഘേസിനും ജെന്‍സെലിനും പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. പുരസ്‌കാരത്തുകയുടെ പകുതി ഇരുവര്‍ക്കും ലഭിക്കും.

യു.എസില്‍ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സിലെ കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയാണ് ഘേസ്. അതേസമയം, ജര്‍മനിയില്‍ മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഫോര്‍ എക്‌സ്ട്രാടെറസ്ട്രിയല്‍ ഫിസിക്‌സിലെയും യു.എസില്‍ ബര്‍ക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെയും ഗവേഷകനായ ജെന്‍സെല്‍.

റോയല്‍ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സസ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ഗോറന്‍ കെ. ഹാന്‍സണ്‍ ആണ് പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്വര്‍ണ മെഡലും 10 ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണറും (8.2 കോടി രൂപ) ആണ് പുരസ്‌കാരം.

