കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ പടിഞ്ഞാറന്‍ നഗരമായ ജലാലാബാദില്‍ താലിബാനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ക്കുനേരെ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ മൂന്നുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 ലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നഗരത്തില്‍ താലിബാന്‍ പതാക നീക്കി അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്കു നേരെയാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. അഷ്‌റഫ് ഗനി സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിച്ചതിന് പിന്നാലെ താലിബാനുനേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യ പ്രതിഷേധമാണിത്.

അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളില്‍നിന്ന് 115 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ജലാലാബാദ്. നഗരത്തിലെ പഷ്തൂണിസ്താന്‍ സ്‌ക്വയറിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ഇവിടെ അഫ്ഗാന്‍ പതാക സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉയര്‍ത്തിയ താലിബാന്റെ പതാകയാണ് പ്രദേശവാസികള്‍ നീക്കിയതെന്നാണ് ആദ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ പലതവണ വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെയും ജനങ്ങള്‍ ചിതറി ഓടുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്‍ അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പതാകയേന്തി ജനങ്ങള്‍ താലിബാനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജനക്കൂട്ടത്തിനുനേരെ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത് തങ്ങളുടെ ആളുകളാണോ എന്നകാര്യം താലിബാന്‍ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ജലാലാബാദിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും താലിബാന്‍ പതാക നീക്കാന്‍ ശ്രമം നടന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പലസ്ഥലത്തും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അഫ്ഗാന്‍ പതാക നീക്കി പകരം താലിബാന്‍ പതാക സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കാബൂളിലെ അടക്കം മിക്ക കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലും വെള്ള നിറമുള്ള താലിബാന്‍ പതാക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

