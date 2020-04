ന്യൂയോർക്ക്: കൊവിഡിനെതിരേ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഒരുക്കാൻ സ്വന്തം രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വൈറസ് മുക്തരായ രോഗികൾ. യു.എസിലെ മുൻനിര സർവകലാശാലകളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് കൊവിഡ് പൂർണമായും ഭേദമായ രോഗികൾ പ്ലാസ്മ നൽകുന്നത്.

രോഗം ഭേദമായവരുടെ രക്തത്തിൽ കൊവിഡിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ആന്റിബോഡികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ഇതിനായി ഇവരിൽനിന്ന് പ്ലാസ്മ ശേഖരിച്ച് രോഗികളിൽ ചികിത്സ നടത്തും. രോഗം ഭേദമായ ഒരാളിൽനിന്ന് ഒരുതവണ എടുക്കുന്ന പ്ലാസ്മ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് രോഗികൾക്ക് വരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്താൽ ഒരാളിൽനിന്ന് 10 മുതൽ 12 യൂണിറ്റ് പ്ലാസ്മ വരെ ഒരുമാസം ശേഖരിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

രോഗമുക്തരാകാനുള്ളവർക്ക് പ്ലാസ്മ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കായി ആദ്യം പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്ത ഡയാന ബെറന്റ് പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ പ്ലാസ്മ ദാതാക്കളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്ഥാപക കൂടിയാണ് ഡയാന. മാർച്ച് 18-നാണ് ഡയാനയ്ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം രോഗം മാറുകയും ചെയ്തു.

കൊവിഡിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചതിനാൽ വൈറസിനെതിരേയുള്ള ധാരാളം ആന്റിബോഡികൾ ഡയാനയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റു രോഗികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പാത്തോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രാഫസർ ഡോ. ഹെൽഡാഡ് ഹോഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ ആഴ്ച മുതൽ പ്ലാസ്മ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുമോ ഇല്ലെയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണെന്നും ഹോഡ് പറഞ്ഞു.

കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രം 2000ത്തിലേറെ രോഗമുക്തർ പ്ലാസ്മ നൽകാൻ പരിശോധനയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിലും നിരവധി പേർ ദാനംചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ 45,000ത്തോളം രോഗികൾ വൈറസ് മുക്തരായതായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെല്ലാം പ്ലാസ്മ നൽകാൻ മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറ്റ് ഹൗസ് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

