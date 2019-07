വാഷിങ്ടണ്‍: സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച യസീദി വനിത നാദിയ മുറാദിനെ അവഹേളിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

ഐസ് ഭീകരര്‍ ഇറാഖിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി യസീദികളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുകയും യസീദി വനിതകളെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങള്‍ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികള്‍ യു.എസ് പ്രസിഡന്റിനോട് വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തി വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നാദിയ മുറാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം.

താന്‍ എങ്ങനെയാണ് ലൈംഗിക അടിമയാക്കപ്പെട്ടതെന്നും തന്റെ ആറ് സഹോദരന്മാര്‍ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും നാദിയ മുറാദ് ട്രംപിനോട് വിവരിച്ചു. 3000 യസീദകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും നാദിയ വിവരിക്കുന്നതിനിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചല്ലോയെന്ന് ട്രംപ് ചോദിച്ചു. അത് വലിയ അതിശയമാണ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നല്‍കിയതെന്നും ട്രംപ് ചോദിച്ചു. ഇതാണ് ഇപ്പോള്‍ വിവാദമായത്.

ട്രംപിന്റെ ചോദ്യത്തില്‍ ആദ്യം അമ്പരന്നെങ്കിലും നാദിയ തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നു. പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിട്ടെങ്കിലും കീഴടങ്ങാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് യസീദി പെണ്‍കുട്ടികളെയാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരര്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും നാദിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഐഎസ് ഭീകരര്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇറാഖ്, കുര്‍ദിഷ് സര്‍ക്കാരുകളാണ്. ഇവരില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി യസീദികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവിന് അവസരമൊരുക്കണമെന്നും നാദിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇപ്പോള്‍ ഐഎസ് അവിടെയില്ലല്ലോ, കുര്‍ദിഷുകളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇതിന് മറുപടിയായി ട്രംപ് ചോദിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളെ പറ്റി തനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. ഇതാദ്യമായല്ല ട്രംപ് നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റം നടത്തുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് റോഹിങ്ഗ്യന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ക്കും ട്രംപില്‍ നിന്ന് മോശം പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

Content Highlights: They Gave You Nobel Prize for What?' Trump unfamiliar attitude to Yazidi Activist