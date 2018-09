വാഷിങ്ടണ്‍: പിന്നില്‍ ഒമ്പതടി ഉയരത്തില്‍ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോഴും വളരെ ശാന്തമായി നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്താ അവതാരക. എന്തു ധൈര്യമാണ് അവതാരകയ്ക്ക് എന്നു പറയാന്‍ വരട്ടെ. കാരണം അത് ഒര്‍ജിനലല്ലല്ലോ.

"ഇമ്മേഴ്‌സീവ് മിക്‌സ്ഡ് റിയാലിറ്റി ടെക്‌നോളജി"യുടെ സഹായത്തോടെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ് നടത്തുന്നതിന് പുതിയരീതി അവലംബിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ദ വെതര്‍ ചാനല്‍. നാഷണല്‍ ഹരിക്കെയ്ന്‍ സെന്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുകയാണ് ദ വെതര്‍ ചാനല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഫ്‌ളോറന്‍സ് കൊടുങ്കാറ്റ് നോര്‍ത്ത് കരോളീനാ തീരത്തുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും നാശനഷ്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പരിപാടിക്കാണ് ചാനല്‍ വിര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിയുടെ സഹായം തേടിയത്. കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷകയായ എറിക്ക നവാരോയാണ് പരിപാടിയുടെ അവതാരക.

വെള്ളപ്പൊക്കം സമീപത്തെ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നും വിര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള അവതരണത്തില്‍ അവതാരക വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM