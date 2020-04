വാഷിങ്ടൺ: രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കാനൊരുങ്ങി അമേരിക്ക. രക്തത്തിലെ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനയ്‍ക്കാണ് അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശോധനയ്‍ക്ക് സെറോളജി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പേര്.

ഇതിലൂടെ വൈറസ് എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം എത്രകാലത്തോളം കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി നിലനിൽക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ ഉപകരണ നിർമാണ കമ്പനിയായ സെലെക്സ് പറയുന്നു.

വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത്തരക്കാരെ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാനും ജോലി ചെയ്യാനും അനുവദിക്കാമെന്നും അതുവഴി മന്ദഗതിയിലായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടോയെന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കാനും ഇതുപകരിക്കും.

വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിനെതിരെ ശരീരം ആന്റിബോഡി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ പരിശോധനയ്‍ക്ക് നേരത്തേ എഫ്ഡിഎ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് എഫ്ഡിഎ ഈ പരിശോധനയ്‍ക്ക് അനുമതി നൽകിയത്.

ഇതിനുള്ള പരിശോധനാ ഉപകരണം സെലെക്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ ശേഖരിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി രോഗനിർണയം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും സിരകളിൽ നിന്ന് രക്തം ശേഖരിച്ച് അംഗീകൃത ലബോറട്ടറികളിൽ പരിശോധിക്കുകയും വേണം. ഇതിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടൊയെന്നും ആർക്കൊക്കെ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താനാകും. എന്നാൽ വൈറസ് ബാധയേറ്റ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഈ പരിശോധന ഫലപ്രദമാകൂ. മാത്രമല്ല വൈറസ് ബാധയുടെ തോത് എത്രത്തോളമെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് എഫ്ഡിഎ പറയുന്നത്.

നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ 236,000 പേര്‍ക്ക്‌ കാറോണ ബാധിച്ചു. ഇതിൽ ആറായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഫ്ഡിഎ രോഗനിർണയത്തിന് സെറോളജി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ അനുവാദം നൽകുന്നത്.

