ന്യൂയോര്‍ക്ക്: പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച ബഹിരാകാശ സേനക്കായി ലോകത്ത് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ ശക്തിയേറിയ മിസൈല്‍ വികസിപ്പിച്ചികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ബഹിരാകാശ സേനയുടെ പതാക പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ബഹിരാകാശ സേനയുടെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ റഷ്യയെയും ചൈനയേയും മറികടന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ബഹിരാകാശ സേനയ്ക്കായി തങ്ങള്‍ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം നേരത്തെ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യം അതിശയകരമായ ഒരു ആയുധം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഹൈപ്പര്‍ സോണിക മിസൈല്‍ എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിലും അതുക്കും മേലെയായിരിക്കും തങ്ങളുടെ മിസൈലിന്റെ വേഗതയെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.

സൂപ്പര്‍ ഡ്യൂപ്പര്‍ മിസൈല്‍ എന്നാണ് ഞങ്ങളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈലുകളേക്കാള്‍ 17 മടങ്ങ് വേഗമേറിയതായിരിക്കും അതെന്നാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: The U.S. working on a 'super-duper missile' which goes 17 times faster than current weapons