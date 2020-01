നിസാന്‍, റെനോ, മിത്സുബിഷി .. ലോകത്തെ മൂന്ന് മുന്‍നിര കാര്‍ കമ്പനികളെ നയിച്ചിരുന്നത് കാര്‍ലോസ് ഘോന്‍ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍, പിന്നീട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരില്‍ അറസ്റ്റിലായി. കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ദീര്‍ഘകാലം ജയിലില്‍. ഭാര്യയോടും മക്കളോടും സംസാരിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. മക്കള്‍ക്ക് ജപ്പാനിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാനസിക പീഡനം. ഇവയെല്ലാം സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നപ്പോള്‍ സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്നവിധം പെട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന് നാടുകടക്കല്‍. നിസാനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്ന് കരകയറ്റിയ തന്നെ ആ കമ്പനിയിലെ തന്നെ ഉന്നതരില്‍ ചിലരാണ് വഞ്ചിച്ചതെന്ന് ഘോന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയടക്കം നിസാനുള്ളില്‍ ഘോന് ശത്രുക്കളെയുണ്ടാക്കി. കാര്‍ലോസ് ഘോന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ ഇവയാണ് ...

തുടക്കം മിഷലിനില്‍

1954 ല്‍ ബ്രസീലിലാണ് കാര്‍ലോസ് ഘോന്റെ ജനനം. ലബനീസ് പൗരന്മാരായിരുന്നു മാതാപിതാക്കള്‍. ഘോന് ആറു വയസായപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ ലബനനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനായി ഫ്രാന്‍സിലേക്ക് പോകുംവരെ ലബനനില്‍ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളര്‍ന്നത്. എന്‍ജിനിയറിങ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം മിഷലിനില്‍ ആദ്യ ജോലി തരപ്പെടുത്തി. അതിവേഗം ആയിരുന്നു ഘോന്റെ വളര്‍ച്ച. മുപ്പതാം വയസില്‍ കമ്പനിയുടെ സൗത്ത് അമേരിക്കന്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ സിഒഒ ആയി. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം സിഇഒ പദവിയിലുമെത്തി.

റെനോ - നിസാന്‍ കൂട്ടുകെട്ട്

1996 ല്‍ റെനോയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനിയിലെ വന്‍ അധികാര കേന്ദ്രമായിമാറി. മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം റെനോ - നിസാന്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന് ഘോന്‍ തന്നെ ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചു. നിസാന്റെ 36.8 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ റെനോ വാങ്ങി. നിസാനിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ അന്ന് അത്ര മെച്ചമായിരുന്നില്ല. 2001 ഓടെ അദ്ദേഹം നിസാന്റെയും സിഇഒ പദവിയിലെത്തി. ഇതോടെ രണ്ട് വമ്പന്‍ കമ്പനികളുടെ നേതൃനിരയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയായി ഘോന്‍ മാറി.

Photo - AFP

രണ്ടു കമ്പനികളുടെയും സുവര്‍ണകാലമായിരുന്നു ഇത്. നിസാന്‍ കടക്കെണിയുടെ വക്കില്‍നിന്ന് അതിവേഗം വന്‍ പ്രവര്‍ത്തനലാഭം നേടി. ഘോന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കല്‍ നടപടികളായിരുന്നു നേട്ടത്തിന് പിന്നില്‍. 21,000 തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കുറച്ചു. എന്നാല്‍,തൊഴലവസരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ജപ്പാനിലെ തൊഴില്‍ സംസ്‌കാരത്തെ തള്ളിയാണ് ഘോന്‍ മുന്നോട്ടുപോയത്. കമ്പനികളുടെ വില്‍പ്പന കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. 2016 ഓടെ മിത്സുബിഷിയെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിലും ഘോന്‍ ആയിരുന്നു. ഇതോടെ മിത്സുബിഷി മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ പദവിയിലും അദ്ദേഹമെത്തി. 2001 ല്‍ നമ്പര്‍ വണ്‍ ഗ്ലോബല്‍ ബിസിനസ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവായി സിഎന്‍എന്‍ ഘോനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2002 ല്‍ ഏഷ്യ ബിസിനസ് മാന്‍ ഓഫ് ദി ഇയറായി അദ്ദേഹത്തെ ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മാഗസിന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജപ്പാനിലെ അക്കിഹിതോ ചക്രവര്‍ത്തിയില്‍നിന്ന് ബ്ലൂ റിബണ്‍ മെഡല്‍ നേടുന്ന ജപ്പാന്‍കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹം.

പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം

2017 ല്‍ നിസാന്‍ സിഇഒ സ്ഥാനം ഘോന്‍ ഒഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്നു. ഹിരോതോ സൈകാവ സിഇഒ സ്ഥാനത്തെത്തി. റെനോയുടെ സിഇഒ സ്ഥാനവും മിത്സുബിഷി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം വഹിച്ചു. കുറച്ചുകാലം പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുപോയി. 2018 നവംബര്‍ 19ന് സ്വകാര്യ വിമാനത്തില്‍ ടോക്യോവിലെത്തിയ ഘോന്‍ അറസ്റ്റിലായി. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇതോടെ നിസാനും മിസ്തുബിഷിയും ഖോനെ പുറത്താക്കി. എന്നാല്‍ ജയിലില്‍ കഴിയവെയും അദ്ദേഹം റെനോ ചെയര്‍മാനായും സിഇഒ ആയും തുടര്‍ന്നു. കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തുംവരെ ഘോനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു റെനോയും ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാരും.

എന്നാല്‍ ഘോനെ പുറത്താക്കാന്‍ നിസാന്‍ തിടുക്കംകാട്ടി. കുറഞ്ഞ വരുമാനം മാത്രമാണ് ജാപ്പനീസ് സര്‍ക്കാരിന് മുന്നില്‍ ഘോന്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നുംതെന്നും കമ്പനിയുടെ ആസ്തികള്‍ അദ്ദേഹം സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും നിസാന്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അതിനിടെ തടവില്‍ കഴിഞ്ഞ ഘോന്‍ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. സ്വകാര്യ ഇടപാടുകളില്‍ ഉണ്ടായ നഷ്ടം നിസാന്റെ ചുമലില്‍ കെട്ടിവച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇത്. 2019 ജനുവരിയില്‍ റെനോയുടെ ചെയര്‍മാന്‍, സിഇഒ സ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും ഘോന്‍ രാജിവച്ചു. ഘോനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം രാജിവെക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുകയായിരുന്നു റെനോ. പിന്നീട് ജപ്പാന്റെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തില്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളതില്‍വച്ച് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തുകയ്ക്ക് (ഒരു ബില്യണ്‍ യെന്‍) ഘോന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

കാര്‍ലോസ് ഘോനും ഭാര്യയും

തൊട്ടടുത്ത മാസം നിസാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസില്‍ ഘോന്‍ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. ടോക്യോവില്‍ തന്നെ തുടരണം എന്നതടക്കമുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. വിചാരണയ്ക്കിടെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഘോന്‍ നിഷേധിച്ചു. എന്നാല്‍ ജപ്പാനിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില്‍നിന്ന് ഖോന് നീതിലഭിക്കില്ലെന്നും അതിനാല്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ വിചാരണ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രംഗത്തെത്തി. ജപ്പാനില്‍ കുറ്റസമ്മത മൊഴിക്കാണ് തെളിവുകളെക്കാള്‍ പ്രാധ്‌ന്യമെന്ന് ഘോന്‍ ആരോപിച്ചു. കുറ്റാരോപിതര്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്താത്തപക്ഷം ജപ്പാനില്‍ ജാമ്യം ലഭിക്കില്ല. ജയിലില്‍ കര്‍ശന നിരീക്ഷണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. കുടുംബവുമായി പോലും ബന്ധപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കില്ല തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഘോന്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന രക്ഷപ്പെടല്‍

അതിനിടെ, ജപ്പാനിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പോരായ്മകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു സിനിമ നിര്‍മ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഘോന്‍ ഒരു ഹോളിവുഡ് നിര്‍മാതാവിനെ സമീപിക്കുകപോലും ചെയ്തു. എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞതോടെയാണ് ഘോന്റെ നാടുവിടല്‍. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഘോന്‍ ഒരു മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡിനെ തന്റെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. പരിപാടിക്ക് ശേഷം സംഗീത ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ പെട്ടിയില്‍ ഒളിച്ചിരുന്നു ഘോന്‍ അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതെല്ലാം കഥകള്‍ മാത്രമാണെന്നും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ക്ക് മുന്നിലൂടെയാണ് താന്‍ അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്നും ഘോന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലാണ് ഘോന്‍ ഒസാകയിലെത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് പെട്ടിയില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന് വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ഘോന്‍ ജപ്പാനില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്ന പെട്ടി

വിമാനത്താവളത്തിലെ വിഐപി ടെര്‍മിനലില്‍ വലിയ പെട്ടികള്‍ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാത്തതിന്റെ അനുകൂല്യത്തില്‍ ഘോന്‍ സ്വകാര്യ വിമാനത്തില്‍ തുര്‍ക്കി വഴി ലെബനനില്‍ എത്തി. സംഭവത്തില്‍ ഏഴ് വിമാന ജീവനക്കാരെ തുര്‍ക്കി കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലെബനനിലെ വസതിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഘോന്‍ ഉള്ളത്. നിസാന്‍ സിഇഒ ആയിരുന്ന കാലത്ത് കമ്പനി വാങ്ങി നവീകരിച്ചു നല്‍കിയ വസതിയാണ് ഇതെന്ന് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേര്‍ണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. ഘോനെതിരെ ഇന്റര്‍പോള്‍ റെഡ് കോര്‍ണര്‍ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലബനന്‍ സ്വന്തം പൗരന്മാരെ വിചാരണയ്ക്കായി മറ്റുരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാറില്ല. ലബസീസ് പൗരനെന്ന നിലയില്‍ ഘോന്‍ അവിടെ സുരക്ഷിതനാണ്. ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വമുള്ള ഘോന്‍ ഫ്രാന്‍സിലെത്തിയാല്‍ മറ്റാര്‍ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് അവരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലബനില്‍ ജനപ്രിയനാണ് ഘോന്‍. 2017 ല്‍ ലബനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഘോന്റെ ചിത്രംപതിച്ച തപാല്‍ സ്റ്റാംപ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി ലെബനനില്‍

ജപ്പാനില്‍നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രാജ്യംവിട്ടതെന്ന് ഘോന്‍ പിന്നീട് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. നിസാനിലെ ചില ഉന്നതര്‍ തന്നെ തകര്‍ക്കാനായി ജപ്പാന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി കൈകോര്‍ത്തുവെന്നും ഘോന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ജപ്പാന്‍ ഭരണകൂടത്തിലും നിസാനിലും തനിക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നും ഘോന്‍ പറയുന്നു. നിലവില്‍ ഘോനെതിരെ ജപ്പാനില്‍ നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. ജപ്പാനില്‍നിന്ന് അനധികൃതമായി കടന്ന് ലെബനനില്‍ എത്തിയതിനെപ്പറ്റി ജപ്പാനും തുര്‍ക്കിയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്റര്‍പോളിന്റെ റെഡ് കോര്‍ണര്‍ നോട്ടീസുള്ള പിടികിട്ടാപ്പുളളിയായി ലെബനനില്‍ കഴിയുകയാണ് മൂന്ന് മുന്‍നിര വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനികളെ നയിച്ചിരുന്ന ഘോന്‍ ഇപ്പോള്‍.

Content Highlights: The Rise and Fall of Carlos Ghosn