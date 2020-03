കൊറോണക്കാലം വ്യാജവാര്‍ത്തകളുടേതും കൂടിയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നതിനെ കുറിച്ചും, പ്രതിരോധ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വ്യാജന്മാര്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സൈന്യം ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തി അണുനാശിനി തെളിക്കുമെന്നുള്‍പ്പടെയുള്ള വ്യാജവാര്‍ത്തകളോടും കൂടി പോരാടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അധികൃതര്‍.

അക്കൂട്ടത്തില്‍ പുതിയതാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ വീട്ടിലിരുത്താന്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുതിന്‍ റോഡില്‍ സിംഹത്തെ ഇറക്കിയ വാര്‍ത്ത. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ 800 കടുവകളെയും സിംഹത്തെയും പുതിന്‍ നിരത്തിലിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നത്.

വിജനമായ നിരത്തിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്ന ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഹ്യൂമര്‍ ടിവി എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കണ്ണടച്ചുതുറക്കും വേഗത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് വൈറലായത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആളുകളെ വീട്ടിലിരുത്തുന്നതിനായി റഷ്യ 500 സിംഹങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കി എന്ന ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിന്റെ ഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് സഹിതം ഈ വ്യാജന്‍ വാട്‌സാപ്പിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

യാഥാര്‍ഥ്യമെന്തെന്നാല്‍, ഈ ചിത്രം 2016 ഏപ്രില്‍ 15-ന് ഡെയ്‌ലി മെയിലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ചലച്ചിത്ര ചിത്രീകരണത്തിനായി ജോഹന്നാസ്ബര്‍ഗിലെത്തിച്ചതാണത്രേ കൊളംബസ് എന്നുപേരുള്ള ഈ സിംഹത്തെ. എന്നാല്‍ സുരക്ഷപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ചിത്രീകരണം നടത്താനായില്ലെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരുറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സംഗതി വ്യാജനാണെങ്കിലും ഇത് വാസ്തവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. നിരത്തില്‍ സിംഹത്തെയും കടുവയെയും ഇറക്കിയില്ലെങ്കിലും റഷ്യല്‍ കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: the real fact behind the news that putin released lions in streets to make people to stay at home