വത്തിക്കാന്‍: ചൂണ്ടുവിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ കറക്കി ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ വട്ടം കറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ. ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ നടക്കാറുള്ള മാര്‍പാപ്പയുടെ പൊതുജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിക്കിടെ നടന്ന കൗതുകകരമായ സംഭവത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് ഈ വട്ടംകറക്കല്‍.

ശനിയാഴ്ച ഈ പരിപാടിക്കിടെ ക്യൂബയില്‍ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൊരു കലാകാരന്‍ വിരലിന്റെ കറക്കുന്ന പന്തുമായി മാര്‍പാപ്പയ്ക്ക് സമീപത്തെത്തി. മൂന്നു സെക്കന്റോളം പന്ത് കറക്കി മാര്‍പാപ്പയുടെ വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ വെച്ചു കൊടുത്തു. മാര്‍പാപ്പ അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയെത്തിയവരെയെല്ലാം ആഹ്‌ളാദചിത്തരാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഞൊടിയിടയില്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Photo: imgur

റെഡിറ്റിന്റെ(Reddit) ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതോടെ മാര്‍പാപ്പയുടെ ഫുട്‌ബോളിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന് പുതിയ മാനം ലഭിച്ചു. ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിയത് വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ വിവിധ വസ്തുക്കള്‍ കറക്കുന്ന മാര്‍പാപ്പയുടേതായാണ്. സംഗതി ഓണ്‍ലൈനില്‍ വന്‍ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

Photo: imgur

Photo: imgur

Photo: imgur

Content Highlights: The Pope puts the Internet in a spin, Pope Francis, Vatican