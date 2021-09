കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തില്‍ താലിബാന് പാകിസ്താന്റെ സര്‍വവിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അഷ്റഫ് ഗനി ജോ ബൈഡനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജൂലായില്‍ത്തന്നെ ഇക്കാര്യം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

താലിബാന്‍ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്താന്‍ തീവ്രവാദികളുടെ വന്‍ തോതിലുള്ള സന്നിധ്യം അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ ഉള്ളതായി നേരത്തെതന്നെ അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 10,000 മുതല്‍ 15,000 വരെ പാകിസ്താന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ അഫ്ഗാനില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളതായി കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 23-ന് ഇരു രാഷ്ട്രത്തലവന്‍മാരും തമ്മില്‍ നടന്ന ടെലഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

താലിബാന്‍ കാബൂള്‍ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകള്‍ക്കു മുമ്പായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില്‍ സംഭാഷണം നടന്നത്. താലിബാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൂര്‍ണതോതിലുള്ള അധിനിവേശമാണ് ഇപ്പോള്‍ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഗനി ബൈഡനെ അറിയിച്ചു. പൂര്‍ണമായും പാകിസ്താന്റെ ആസൂത്രണത്തിലും ആയുധ ബലത്തിലുമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. പാകിസ്താനികളടക്കം പതിനായിരം മുതല്‍ പതിനയ്യായിരംവരെ അന്താരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതായും 14 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന സംഭാഷണത്തില്‍ ഗനി പറഞ്ഞു.

താലിബാനുള്ള പാകിസ്താന്‍ പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ ഏറെ സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. താലിബാനെ ചെറുക്കുന്നതിന് അഫ്ഗിസ്താന്‍ ശ്രമംനടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ബൈഡന്‍ ഗനിയോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു പദ്ധതി അഫ്ഗാനിസ്താനുണ്ടെങ്കില്‍ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമസഹായം നല്‍കാമെന്നും ബൈഡന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കി.

ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് താലിബാന്‍ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചത്. ഇതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പും ഗനി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്, താലബാനെതിരേ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ താലിബാന്‍ കാബൂളിലെത്തുന്നതിന്റെ തലേദിവസം ഗനി രാജ്യം വിടുകയായിരുന്നു.

