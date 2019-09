വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള രണ്ടുപേര്‍, അവര്‍ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. എന്നാല്‍ കാത്തിയയുടേയും താരിഖിന്റേയും കഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തം എന്നു തന്നെ പറയാം. പ്രണയമാണ് ഒന്നിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ഇവരുടെ കഥ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സിനിമാക്കഥയ്ക്കുള്ള സ്‌കോപ്പില്ലേയെന്ന്‌ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

കഥയിലെ നായിക കാത്തിയ ചില്ലറക്കാരിയല്ല. യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ അല്‍ദിയുടെ സഹ ഉടമയും ജര്‍മനിയിലെ സമ്പന്നരില്‍ പ്രമുഖനുമായ തിയോ ആര്‍ബര്‍ട്ടിന്റെ മുന്‍ഭാര്യയാണ് 47 കാരിയായ കാത്തിയ. തിയോയുടെ ഏകദേശ ആസ്തി പതിനാറ് ബില്യണ്‍ യൂറോയാണ്. ഇത്രയും സമ്പന്നനായ ഭര്‍ത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കാത്തിയ 31 കാരനായ താരിഖിനൊപ്പം ജീവിക്കാനായി ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് അഭയം തേടി ജര്‍മനിയിലെത്തിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് താരീഖ്. താരിഖിന് എട്ട് വയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് താരിഖിന്റെ കുടുംബം ജര്‍മനിയിലെത്തുന്നത്. ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടിയ താരിഖ് തിയോയുടെ വസതിയില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് കാത്തിയയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ആദ്യകാഴ്ചയില്‍ തന്നെ ഇരുവരും അനുരാഗബദ്ധരായിത്തീര്‍ന്നുവെന്ന് ജര്‍മന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

പ്രണയം ഗൗരവമായതോടെ കാത്തിയ താരിഖിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക് ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതായും ഇപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിന് ഒന്നരവയസ് പ്രായമുണ്ട്. അഫ്ഗാന്‍ രീതിയിലെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ മൂവരുമൊന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം പ്രമുഖ ജര്‍മന്‍ ദിനപത്രമായ ബില്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതമാണ് കാത്തിയയും താരിഖും നയിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ ഫോട്ടോയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

സാമ്പത്തികമോ മതപരമോ സാമൂഹികമായോ ഉള്ള അസമത്വമോ പ്രായവ്യത്യാസമോ കാത്തിയ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തില്ല. പ്രണയത്തിലായ താരിഖും ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയില്ല. സൗണ്ട് എന്‍ജിനീയറായ താരിഖ് പുതിയ വീട് നിര്‍മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. വീടിന്റെ പണി പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ താരിഖിന്റെ മാതാപിതാക്കളും താമസത്തിനെത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് സൂചന.

താരിഖ് വളരെ നല്ലവനായ യുവാവാണെന്നും കാത്തിയ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സന്തുഷ്ടയായിരിക്കുമെന്നും വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ നിസാരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നിച്ച കാത്തിയയുടേയും താരിഖിന്റേയും കഥ ഇപ്പോഴാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടുന്നത്.

