ജിലിന്‍: ചൈനയുടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ വുഹാനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ചൈനയിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍. വൈറസ് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വൈറസ് വ്യാപനം തുടച്ചുനീക്കാനുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശ്രമത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വുഹാനില്‍ നിന്ന് വ്യതസ്തമായി ജിലിന്‍, ഹെയ്‌ലോങ്ജിയാന്‍ പ്രവിശ്യകളിലെ രോഗികളില്‍ വൈറസ് ബാധ കൂടുതല്‍ സമയത്തേക്ക് നിലനിന്നുരുന്നു. ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാകാനും വൈകി. വൈറസ് ബാധയുള്ളവരില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്നതിനും കാലതാമസമെടുക്കുന്നുണ്ട്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി നേരത്തെ രോഗികളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് അധികൃതര്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുകയാണെന്ന് വടക്കന്‍ മേഖലയിലെ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍ ക്യു പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടുപ്രവിശ്യകളിലെ മൂന്നുനഗരങ്ങളിലായി 46 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും വൈറസ് ബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. വൈറസിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

എന്നാല്‍ വൈറസിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും പൂര്‍ണമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വുഹാനില്‍ രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ആദയ ഘട്ടത്തില്‍ നിന്ന് വിഭിന്നമായി രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം ലഭിച്ചതിനാലാകാണം ഈ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും നിഗമനങ്ങളണ്ട്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ അനേകം പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിനാല്‍ ഗുരുതരമായി രോഗം ബാധിച്ചവരെ മാത്രമേ ചികിത്സിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

വൈറസ് മനുഷ്യരിലൂടെ വ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് പരിവര്‍ത്തനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച മുന്‍കാല ഗവേഷണങ്ങള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനിതകഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വൈറസിന്റെ ഘടനയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അതെങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നതില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയേക്കാം. എന്നാല്‍ പല പരിവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാറില്ല. ഹോങ്കോങ് സര്‍വകലാശാലയിലെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ ഡയറക്ടറും ക്ലിനിക്കല്‍ പ്രൊഫസറുമായ കെയ്ജി ഫുകുദ പറയുന്നു. വൈറസ് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താന്‍ വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ രോഗികളുടെ ശ്വാസകോശത്തെയാണ് അസുഖം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വുഹാനില്‍ രോഗികളുടെ ഹൃദയം, വൃക്ക, കുടല്‍ തുടങ്ങി ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങള്‍ തകരാറിലായിരുന്നു. ഡോക്ടര്‍ ക്യു പറയുന്നു. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് രോഗബാധിതരായി എത്തിയവരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍പ്പെട്ട രോഗികളാണ് വ്യത്യസ്തമായ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളും റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും തമ്മില്‍ സാമ്യമുള്ളതായും പറയുന്നു

ഏതായാലും വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ചൈന. വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യകളില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപടികള്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്താനും സ്‌കൂളുകള്‍ അടയ്ക്കാനും റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ കോമ്പൗണ്ടുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറസ് വ്യാപനം അവസാനിച്ചെന്ന് ആളുകള്‍ കരുതരുത്. രോഗത്തിനെതിരായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പകര്‍ച്ചവ്യാധി വളരെക്കാലം നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.' മുതിര്‍ന്ന ഡോക്ടറായ വു അന്‍ഹുവ പറയുന്നു.

