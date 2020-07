ലണ്ടൻ: ഒരു ഡോക്ടർ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയാണ് കൊറോണയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. ജന്മനാടായ പാക്കിസ്ഥാനെയും കർമ്മഭൂമിയായ ബ്രിട്ടനെയും ഒരു പോലെ കൊറോണയുടെ പിടിയിൽനിന്ന് കാക്കുകയാണ് ഈ ഡോക്ടർ. ഡോ. താഹിര്‍ അക്തർ ബ്രിട്ടനിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവ്വീസിലെ ഡോക്ടറാണ്. ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ കർമ്മനിരതനാകുമ്പോഴും ജന്മം തന്ന പാക്കിസ്ഥാനെ ഡോക്ടർ മറന്നില്ല.

ഒഴിവുസമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഡോക്ടർ ഒരു ലാപ്ടോപ്പുമായി ഇരിക്കും. കാതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം പാകിസ്താനിലെ ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും ഡോക്ടറെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ടെലിമെഡിസിന്റെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരായുള്ള തന്റെ അനുഭവം പാക്കിസ്ഥാന് പകർന്നു നൽകുകയാണ് ഡോക്ടറിപ്പോൾ. ടെലിമെഡിസിനിലൂടെ രോഗികളെ ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 250,000 കോവിഡ് കേസുകളാണ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 5000 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ അനുഭവങ്ങളെ മാത്രമല്ല തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ കൂടി ഡോക്ടർ തഹീർ പാകിസ്താനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഡോ. താഹിറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് മുതൽകൂട്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പാകിസ്താനിലെ ഡോക്ടർമാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Content Highlight: The British Pakistani doctors saving lives in both countries