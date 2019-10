ബാങ്കോക്ക്: തായ്‌ലാന്‍ഡ് രാജാവ് മഹാ വജിറലോങ്‌കോണിന്റെ അംഗരക്ഷകയും (റോയൽ കോണ്‍സേർട്ട്) മേജര്‍ ജനറലുമായ സിനീനാത് വോങ്വജ്‌റപാക്ടിയെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പദവികളില്‍നിന്നും നീക്കംചെയ്തു. അവിശ്വാസതയും അതിമോഹവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡ് രാജാവ് സിനീനാതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജാവിനോട് നെറികേട് കാണിച്ചെന്നും സ്വാര്‍ഥ താത്പര്യത്തിനായി രാജ്ഞിക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നടപടി. രാജകുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം മനസിലാക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു,രാജാവിന് ബഹുമാനം നല്‍കിയില്ല തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളും രാജകുടുംബം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സിനീനാതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ സ്ഥാനം സുദിത രാജ്ഞിക്ക് തുല്യമായി ഉയര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിനീനാതിന്റെ പെരുമാറ്റവും പ്രവൃത്തികളും രാജസേവകര്‍ക്കിടയിലും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലും തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും പറയുന്നു. ഇതിനാലാണ് സിനീനാതിന്റെ എല്ലാ സൈനിക പദവികളും രാജപദവികളും നീക്കംചെയ്യുന്നതെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജൂലായ് 28-നാണ് കോയി എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള നിരമോണ്‍ ഔണ്‍പ്രോമിനെ റോയല്‍ നോബിള്‍ കണ്‍സോര്‍ട്ട് എന്ന ഉന്നത പദവിയില്‍ നിയമിച്ചത്. രാജാവിന്റെ 67-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം തായ്‌ലാന്‍ഡില്‍ ഈ പദവിയില്‍ നിയമനം നടന്നത്. അടുത്തിടെ സിനീനാത് രാജാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിമാനം പറത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും രാജകൊട്ടാരം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ പലതരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചു.

റോയല്‍ തായ് ആര്‍മി നഴ്‌സിങ് കോളേജില്‍നിന്ന് നഴ്‌സിങ് ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സിനീനാത് നഴ്‌സായി ജോലിചെയ്തശേഷമാണ് റോയല്‍ ഹൗസ്‌ഹോള്‍ഡ് ബ്യൂറോയില്‍ സ്റ്റാഫംഗമായി ചേര്‍ന്നത്. തായ് വ്യോമസേനയിലും വിദേശത്തും പൈലറ്റ് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സിനീനാതിന് കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിലാണ് മേജര്‍ ജനറല്‍ പദവി നല്‍കിയത്.

2016 ഒക്ടോബറില്‍ പിതാവും തായ്‌ലാന്‍ഡ് രാജാവുമായിരുന്ന ഭൂമിബോല്‍ അതുല്യതേജ് അന്തരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹാ വജിറലോങ്‌കോണ്‍ തായ്‌ലാന്‍ഡിലെ പുതിയ രാജാവായി(രാമാ പത്താമന്‍) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പുതിയ രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ദിവസങ്ങള്‍ ശേഷിക്കെ അംഗരക്ഷകയായ സുദിതയെ മഹാ വജിറലോങ്‌കോണ്‍ വിവാഹം കഴിച്ചു. തായ് എയര്‍വേയ്‌സിലെ മുന്‍ ജീവനക്കാരിയും മഹാ വജിറലോങ്‌കോണിന്റെ അംഗരക്ഷാസംഘത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാന്‍ഡറുമായിരുന്നു നാലാം ഭാര്യയായ സുദിത രാജ്ഞി.

