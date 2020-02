ബാങ്കോക്: തായ്‌ലാന്റില്‍ 26 പേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സൈനികനെ സൈന്യം വധിച്ചു. തായ്‌ലാന്റിലെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ നഗരമായ നക്കോന്‍ രത്ചാസിമയിലാണ് സംഭവം. മേജര്‍ ജക്രപന്ത് തോമ്മ എന്ന സൈനികനെയാണ് നഗരത്തില്‍ അക്രമാസക്തനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച സൈനിക ബാരക്കില്‍ കമാന്‍ഡറേയും മറ്റു രണ്ട് സൈനികരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വാഹനവും ആയുധങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചാണ് ജക്രപന്ത് നഗരത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് തായ് സൈന്യം പറയുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് ഷോപ്പിങ്ങ് മാളിലെത്തിയ ജക്രപന്ത് ആളുകള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ, നിരവധി പേരെ ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നൂറിലധികം തായ് സൈന്യമെത്തി അക്രമിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തി. ആക്രമത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരു സൈനികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും തായ് വൃത്തത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെ അക്രമി എടുത്ത സെല്‍ഫികള്‍ ഇയാള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അക്രമത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്.

