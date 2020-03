ബര്‍ലിന്‍: തായ്‌ലന്‍ഡ് രാജാവ് മഹാ വജിരലോങ്കോണ്‍ ജര്‍മ്മനിയിലെ ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലില്‍ സ്വയം സമ്പര്‍ക്ക വലക്കിലാണ്. അതിനായി മുഴുവന്‍ ഹോട്ടലും രാജാവ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. ഹോട്ടലിലേയ്ക്ക് 20 സ്ത്രീകളെയും അദ്ദേഹം ഒപ്പം കൂട്ടി. കൊറോണ ലോകമെമ്പാടും പര്‍ന്നു പിടിക്കുകയും എല്ലാവരും വീടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് രാജാവ് ഇത്തരത്തില്‍ സ്വയം സമ്പര്‍ക്ക വിലക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ബവേറിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഫോര്‍സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലിലേയ്ക്കാണ് രാജാവ് മാറിയത്. ഇതിനായി രാജാവ് ഹോട്ടല്‍ മുഴുവന്‍ ബുക്ക് ചെയ്തു. ലോക്ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്കിടയിലും രാജാവിന് താമസിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. 20 സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഏതാനും ജോലിക്കാര്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് രാജാവ് കോറന്റൈനില്‍ പോയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

കുടുതല്‍ ജോലിക്കാരുമായി പോകാനായിരുന്നു രാജാവിന്റെ പദ്ധതിയെന്നും എന്നാല്‍ ഇതില്‍ 119 പേരെ കൊറോണ സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും ഒരു ജര്‍മ്മന്‍ ടാബ്ലോയ്ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

രാജാവ് ജര്‍മനിയില്‍ സ്വയം സമ്പര്‍ക്ക വിലക്കില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട വാര്‍ത്ത തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. 'വൈ ഡു വി നീഡ് എ കിങ്' എന്നത് അവിടെ ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങാണ്. നിലവില്‍, തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ 1,524 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകളും ഒമ്പത് മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

