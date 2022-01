അബുദാബിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂതികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഹൂതികള്‍ തൊടുത്ത രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ നശിപ്പിച്ചതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. തകര്‍ത്ത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അബുദാബിയുടെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പതിച്ചതിനാല്‍ ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണവും പിന്നാലെ എത്തി. അബുദാബിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തുവിട്ട ശത്രുവിന്റെ മിസൈലുകള്‍ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞത് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് യുഎഇ സ്വന്തമാക്കിയ മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ 'താഡ്' (THAAD) അണ്.

എന്താണ് 'താഡ്'?

മിസൈലുകളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും മുമ്പ് കണ്ടെത്തി തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് താഡ്. 1990കളിലാണ് ഹ്രസ്വ, ഇടത്തരം, ദീര്‍ഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത ടെര്‍മിനല്‍ ഹൈ ആള്‍ട്ടിറ്റിയൂഡ് ഏരിയ ഡിഫന്‍സ് സിസ്റ്റം അഥവാ 'താഡ്' വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യകാല പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അത്രകണ്ട് വിജയമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും 2000-ല്‍ താഡിനെ ഒരു മൊബൈല്‍ ടാക്ടിക്കല്‍ ആര്‍മി ഫയര്‍ യൂണിറ്റാക്കി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കരാര്‍ ലോക്ക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ നേടിയത് മുതല്‍ കഥ മാറി. ഇതിനുശേഷമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ സ്ഥിരതയുള്ള വിജയം കാഴ്ചവെച്ച് വിശ്വാസ്യത നേടുകയായിരുന്നു. 150 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി.

The Ministry of Defense of the UAE announced the success of an F16 at 0410 hrs (Yemen time) with the destruction of the Houthi ballistic missile launcher at Al Hazm, Al Jawf immediately after it launched 2 ballistic missiles at Abu Dhabi, which were intercepted by #THAAD defenses pic.twitter.com/aqW3ENV1NV