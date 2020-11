മെക്‌സികോ സിറ്റി: ടെസ്‌ല സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ടെക്കീല (tequila) വിറ്റുതീര്‍ന്നത് മിന്നല്‍വേഗത്തില്‍. പ്രമുഖ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോറില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ടെസ്‌ല ടെക്കീലയെ 'ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കി'ലാക്കി. 250 ഡോളറാ(18490 രൂപ)ണ് ഒരു കുപ്പി ടെക്കീലയുടെ വില. ഇടിമിന്നലിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇതിന്റെ കുപ്പി.

2018 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ആദ്യമായി ടെസ്‌ലക്കീല(teslaquila) എന്ന ടെക്കീല ആശയം ആദ്യമായി ട്വിറ്ററിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ വിഡ്ഡിദിനമായതിനാല്‍ അതൊരു തമാശയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളേവേഴ്‌സ് കരുതി. ടെസ് ല മോഡല്‍ 3 യുടെ സമീപം ടെസ് ലക്കീല കുപ്പികളുമായിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ഫോട്ടോയും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1