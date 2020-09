വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ചൈനയില്‍ മരിച്ചത് ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളില്‍ പറയുന്നതിനെക്കാള്‍ വളരെയധികം പേരാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 'പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് മരിച്ചത്. മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാളും കൂടുതല്‍ മരണം ചൈനയിലുണ്ടായി. എന്നാല്‍, അവര്‍ അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രം' - ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

തെളിവുകളൊന്നും നിരത്താതെ ആയിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ആരോപണം. ചൈനയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് പതിനായിരങ്ങള്‍ മരിച്ചുവെന്ന കാര്യം താങ്കള്‍ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് അഭിമുഖത്തിനിടെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക ചോദിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിഷയം മാറ്റി. അമേരിക്കയില്‍ ആറ് ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കണക്കുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യു.എസ്. സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ അതിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകളില്‍ ആറ് ശതമാനം മരങ്ങളുടെ കാരണം മാത്രമെ കോവിഡ് മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിരുന്നു. മറ്റുമരണങ്ങള്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലമല്ലെന്ന് പറയാനാകില്ല. മറ്റു മരണങ്ങളുടെ കാരണം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവയാണ്. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ ഗുരുതരമാക്കിയത് കൊറോണ വൈറസ് ആയിരിക്കാം. പ്രമേഹം അടക്കമുള്ളവയും വൈറസ് തീവ്രമാക്കിയിരിക്കാം എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ചൈനയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 4,724 പേരാണ് മരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിലാണ്. 1,84,644 പേരാണ് ചൈനയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ മരണസംഖ്യയാണ് ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

നവംബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ ഘട്ടത്തില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനെക്കാള്‍ പിന്നിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ് ചൈനയ്‌ക്കെതിരായ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതില്‍ ട്രംപ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളോട് ജനങ്ങള്‍ വിയോജിക്കുകയാണെന്ന സര്‍വെ ഫലങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ആകെ മരണങ്ങളില്‍ ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് കോവിഡ് മരണമെന്ന തരത്തിലുള്ള കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടിയതാണെന്ന വാദവുമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ട്വീറ്റ് പിന്നീട് നീക്കംചെയ്തു. എന്നാല്‍, 1,80,000 ലേറെ പേര്‍ അമേരിക്കയില്‍ മരിച്ചുവെന്നും അക്കാര്യത്തില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം വേണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

