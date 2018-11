ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്നും പുതിയ സര്‍ക്കാരുമായി മാത്രമെ ഇനി സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ളുവെന്നും പാകിസ്താന്‍. 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മെഹമൂദ് ഖുറേഷിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിദേശകാര്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സെനറ്റ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഖുറേഷി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പാകിസ്താന്‍ വിരുദ്ധ പ്രസംഗങ്ങളും നിലപാടുകളും ഇന്ത്യയില്‍ വോട്ടു നേടാനുള്ള മാര്‍ഗമാണെന്ന പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

