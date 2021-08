കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിച്ചതോടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാനികളുടെ തിക്കുംതിരക്കുമാണ് കാബൂള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍. വിമാനത്തില്‍ക്കയറാന്‍ ആയിരക്കണക്കിനു പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ഇതിനിടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മതില്‍ക്കെട്ട് ചാടിക്കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആള്‍ക്കുനേരെ താലിബാന്‍ സേന വെടിവെക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു.

വലിയ ഉയരമുള്ള മതിലിനു മുകളിലൂടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാള വീഡിയോയില്‍ കാണാം. വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാള്‍ തോക്കുയര്‍ത്തി ഇയാള്‍ക്കു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നു. വെടിയുണ്ട ഇയാളുടെ ശരീരത്തില്‍ കൊണ്ടില്ലെങ്കിലും ആയാള്‍ പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

വിസ്വാക ന്യൂസ് എന്ന മാധ്യമമാണ് ഈ ദൃശ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 'കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ആളെ താലിബാന്‍ വെടിവെക്കുന്നു. മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പോലീസിനെപ്പോലെ താലിബാന്‍ പെരുമാറുമെന്നാണ് ഇയാള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാല്‍ താലിബാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഷയിലാണ്', ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

യുഎസ് വിമാനത്തിന്റെ ചക്രത്തില്‍ കയറിയിരുന്ന് അഫ്ഗാനില്‍നിന്ന് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേര്‍ ആകാശത്തുവെച്ച് വിമാനത്തില്‍നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിന്റെ ദാരുണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങുന്ന വിമാനത്തിന്റെ റണ്‍വേയിലൂടെ നൂറുകണക്കിനു പേര്‍ വിമാനത്തില്‍ കയറാനായി ഓടുന്ന ദൃശ്യവും കാബൂളിലെ യഥാര്‍ഥ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു.

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY