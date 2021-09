ന്യൂഡൽഹി: താലിബാൻ നേതാവ് ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്താനിസ്കായിയുമായി ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ദീപക് മിത്തൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദോഹയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. അഫ്ഗാൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം താലിബാനുമായി ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.

ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വാർത്താ കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. 1979 മുതൽ 1982 വരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചയാളാണ് താലിബാൻ നേതാവായ സ്താനിസ്കായി. നൗഗാവിലെ ആർമി കേഡറ്റ് കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷം ജവാനായും തുടർന്ന് ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ ഓഫീസറായുമാണ് പരിശീലനം നേടിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില താലിബാൻ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സ്താനിസ്കായി.

അഫ്ഗാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ, മടക്ക യാത്ര തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്. ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭീകരവാദത്തിനും അഫ്ഗാൻ മണ്ണിനെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ദീപക് മിത്തൽ താലിബാൻ നേതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വാർത്താ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

