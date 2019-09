കാബൂള്‍: പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ രണ്ടിടത്തുണ്ടായ ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങളില്‍ 48 പേര്‍ മരിച്ചു.

പര്‍വാന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഘാനി പങ്കെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി നടന്ന പ്രദേശത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെക്ക്‌പോയിന്റിലാണ് ആദ്യ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലെത്തിയ ചാവേര്‍ നടത്തിയ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 26 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 42 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. റാലിയില്‍ അഷ്‌റഫ് ഘാനി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

സെന്‍ട്രല്‍ കാബൂളിലെ യു.എസ് എംബസിക്ക് സമീപമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. 22 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 38 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബര്‍ 28ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇനിയും സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്നാണ് ഭീകരവാദികള്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അഷ്‌റഫ് ഗാനിയുടെ റാലി നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതെന്ന് താലിബാന്‍ വക്താവ് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ കുറിപ്പില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭീകരവാദികള്‍ പറഞ്ഞു.

