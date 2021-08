കാണ്ഡഹാര്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ യു.എസ്. ഹെലിക്കോപ്റ്ററുമായി കാണ്ഡഹാറില്‍ താലിബാന്‍ നടത്തിയ പട്രോളിങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകം. പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന കോപ്റ്ററില്‍ നിന്ന് കയറില്‍ ഒരു ശരീരം തൂങ്ങിയാടുന്ന വീഡിയോയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരടക്കമുളളവര്‍ പങ്കുവെച്ചത്. കോപ്റ്ററില്‍ നിന്ന് തൂങ്ങിയാടുന്ന ശരീരമാണ് ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നത് യഥാര്‍ഥ മനുഷ്യശരീരം തന്നെയാണോ, ഡമ്മിയാണോ, സുരക്ഷയെ കരുതി ആരെയെങ്കിലും താഴേക്കിറക്കാനുളള ശ്രമമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ താലിബാന്റെ ക്രൂരതകളിലൊന്നായാണ് ലോകം ഈ വീഡിയോയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ്‌സ് അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന താലിബ് ടൈംസും ഇതേ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.' നമ്മുടെ വ്യോമസേന! ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ്‌സിന്റെ വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ കാണ്ഡഹാര്‍ നഗരത്തിലൂടെ പട്രോളിങ്ങ് നടത്തുന്നു.' എന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് താലിബ് ടൈംസ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf