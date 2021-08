ഇസ്ലാമാബാദ്: താലിബാനെ പിന്തുണച്ചും പ്രകീര്‍ത്തിച്ചും പ്രസ്താവന നടത്തിയ പാകിസ്താന്‍ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി വിവാദത്തില്‍. ഒരു പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥയോടെയാണ് താലിബാന്റെ വരവെന്ന് അഫ്രീദി പറഞ്ഞതാണ് വിവാദമായത്.

മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അഫ്രീദി താലിബാനെ പിന്തുണച്ച് വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. 'താലിബാന്‍ വളരെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെയാണ് വന്നത്. അവര്‍ സ്ത്രീകളെ ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. താലിബാന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു' - അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

താലിബാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിനെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്താനെതിരായ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയേയും അവര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റിനോട് അവര്‍ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ മനസ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും അഫ്രീദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ തന്റെ അവസാന മത്സരം കളിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം. അഫ്രീദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

❝Taliban have come with a very positive mind. They're allowing ladies to work. And I believe Taliban like cricket a lot❞ Shahid Afridi. He should be Taliban's next PM. pic.twitter.com/OTV8zDw1yu