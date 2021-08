കാബൂള്‍: കിഴക്കന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാക്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെപ്പ് നിരോധിച്ച് താലിബാന്‍. പാക്ത്യയിലുള്ള റീജ്യണല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് പതിച്ചതായി ഷംഷദ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

Taliban Banned Using of COVID-19 Vaccines in Paktiahttps://t.co/x0O9qPbfUN pic.twitter.com/3G9TOlwzbk