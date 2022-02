'തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ കണ്ടു. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയോട് അവര്‍ ആക്രോശിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ കേട്ടു. വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അവര്‍ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.' വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ സിറിയയിലെ ആത്മ നഗരത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന മഹ്‌മൂദ് ഷെഹ്‌ദേഹിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. ഐഎസ് തലവന്‍ അബു ഇബ്രാഹിം അല്‍ ഹാഷിമി അല്‍ ഖുറൈഷി വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് യുഎസ് സേന എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും മഹ്‌മൂദ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎഫ്പിയോട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോള്‍ ആദ്യം കൊടുങ്കാറ്റാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോള്‍ സൈന്യത്തേയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും കണ്ടു. ആദ്യം സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അല്‍ ഖ്വായിദ നേതാവിനെ തേടിയെത്തിയതാണ് സൈന്യം എന്നാണ് ആളുകള്‍ കരുതിയത്. രണ്ടു മണിക്കൂറോളം വെടിവെയ്പ് നീണ്ടുനിന്നെന്നും പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് അബൂ ഇബ്രാഹിമിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നു. മറ്റു സിവിലിയന്‍മാരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സൈനികര്‍ തങ്ങളുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കി. കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് അബൂ ഇബ്രാഹിം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നാം നിലയിലെ താമസക്കാരെ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ കോമ്പൗണ്ടില്‍ ബോംബിടുന്നതിന് പകരം സൈന്യം റെയ്ഡ് നടത്തുകയായിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അബൂ ഇബ്രാഹിം സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

സിറിയയില്‍ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ തകര്‍ന്ന വീട് I Photo: AP



വ്യാഴാഴ്ച്ച പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു യുഎസ് സേനയുടെ ഓപ്പറേഷന്‍. 'നമ്മുടെ സായുധ സേനയുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിനും ധീരതയ്ക്കും നന്ദി. നമ്മള്‍ ഐഎസിന്റെ തലവന്‍ അബു ഇബ്രാഹിം അല്‍-ഹാഷ്മി അല്‍-ഖുറൈഷിയെ വധിച്ചു,'' ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ യു.എസ് സേനയെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ അഭിനന്ദിച്ചു.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ പ്രദേശത്തുള്ള പതിമൂന്നോളം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും അതില്‍ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുണ്ടെന്നും സിറിയന്‍ ഒബ്‌സെര്‍വേറ്ററി ഫോര്‍ ഹ്യൂമാന്‍ റൈറ്റ്‌സ് (SOHR) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2019-ല്‍ ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് നേതാവ് അബൂബക്കര്‍ അല്‍ ബാഗ്ദാദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുഎസ് ദൗത്യത്തിന് ശേഷം പ്രവിശ്യയില്‍ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്.

