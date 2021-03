ഇദ്ലിബ്: സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കവര്‍ന്നത് അബ്ദുള്‍ റസാഖ് അല്‍ ഖാത്തൂന്‍ എന്ന കര്‍ഷകന്റെ ഭാര്യയെയും 13 മക്കളെയുമാണ്. അവശേഷിച്ച 12 പേരക്കുട്ടികള്‍ക്ക് തണലാവുകയാണ് 84-കാരനായ ഈ മുത്തച്ഛന്‍.

ഖാത്തൂന്‍ ഒരു കാലത്ത് ഹമയിലെ സമ്പന്നനായ കര്‍ഷകനായിരുന്നു. പത്തുവര്‍ഷം നീണ്ട ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കുടുംബത്തെയും സമ്പത്തുമെല്ലാം കവര്‍ന്നു. ഒപ്പം 13-നും 27-നും ഇടയില്‍ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന മക്കളെയും.

സിറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബാഷര്‍ അല്‍ അസദിനെതിരേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിമതസംഘത്തിലായിരുന്നു മക്കളില്‍ ചിലര്‍. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരുകൊല്ലം തികയും മുമ്പേ മൂന്നുജീവനുകള്‍ പൊലിഞ്ഞു. പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ളവരും. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരുങ്ങവേ ഹമയിലെ വീടിനുമുകളില്‍ റോക്കറ്റുപതിച്ചാണ് ഭാര്യ മരിച്ചത്.

തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഖാത്തൂന്‍ ഇപ്പോള്‍ പേരക്കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷകന്റെ ചുമതലയിലാണ്. വടക്കന്‍ ഇദ്ലിബിലെ ഒരു കുടിലില്‍ പേരക്കുട്ടികള്‍ക്കും മരുമക്കള്‍ക്കുമൊപ്പമാണ് താമസം. കൃഷിയാണ് ഏക വരുമാനമാര്‍ഗം. ദൈനംദിന ചെലവിനു വകകണ്ടെത്താനാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഈ മുത്തച്ഛനിപ്പോള്‍. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം തകര്‍ത്ത സിറിയയില്‍ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത.

