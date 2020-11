ന്യൂഡല്‍ഹി: ലക്ഷണമില്ലാത്ത കോവിഡ്-19 ബാധിതരേക്കാള്‍ രോഗം പകരുന്നത് ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ രോഗികളില്‍ നിന്നെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍. ചുമ, തുമ്മല്‍ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളില്‍ നിന്ന് വൈറസിന്റെ സഞ്ചാരവേഗവും സഞ്ചാരദൈര്‍ഘ്യം കൂടുമെന്നതാണ് കാരണം. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിര്‍ണയവും സമ്പര്‍ക്കനിര്‍ണയവും സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തലും രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ലക്ഷണം പ്രകടമാകാത്ത രോഗികളില്‍ നിന്നുള്ള രോഗവ്യാപനനിരക്ക് രോഗലക്ഷണമുള്ളവരില്‍ നിന്ന് നാലിരട്ടിയോളം കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഇംപീരിയല്‍ കോളേജ് ലണ്ടനിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗികള്‍ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ വൈറസ് അധികദൂരം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന രോഗാണുക്കളുടെ അളവിലും കുറവ് വരുമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോക്ടര്‍ രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു.

സമൂഹത്തില്‍, ലക്ഷണം പ്രകടമാകാത്ത രോഗികളെ അപേക്ഷിച്ച് ലക്ഷണമുള്ള രോഗികള്‍ കൂടുതലായതിനാല്‍ അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്ന് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടര്‍ കെ ശ്രീനാഥ് റെഡ്ഡി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ ഇവരില്‍ നിന്നുള്ള രോഗപകര്‍ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന വിശ്വാസം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലക്ഷണം പ്രകടമാക്കുന്നതോ ആദ്യഘട്ട ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളോ ആണ് രോഗവ്യാപനം കൂട്ടാനിടയാക്കുന്നതെന്ന പുതിയ പഠനനിഗമനങ്ങള്‍ വിദഗ്ധരും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും ലോകാരോഗ്യസംഘടനയും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു.

