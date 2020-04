സ്റ്റോക്ക്ഹോം: കൊറോണ ബാധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നും പൗരന്മാർ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്‌യാറായിരിക്കണമെന്നും സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റെഫാൻ ലൊവെൻ. വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം.

രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിന് സ്വീഡിഷ് സർക്കാരിനെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. കൂടുതൽ പരിചരണം വേണ്ടിവരുന്ന തരത്തിൽ ഗുരുതരമായി കൂടുതലാളുകൾക്ക് രോഗം വന്നേക്കാം. ആയിരങ്ങൾ മരിക്കും, അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്റ്റെഫാൻ ലോവൻ പറഞ്ഞു.

രോഗപ്പകർച്ച തടയാൻ കുടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമ്മേളനങ്ങളിൽ 49 പേരിൽ കൂടുതൽ അനുവദിക്കില്ല. ബാറുകളിലും ഭക്ഷണ ശാലകളിലും ടേബിൾ സർവീസുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കു. ആളുകൾ കൂടാറുള്ള അബ്ബ മ്യൂസിയം അടക്കമുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടും.

അതേസമയം കൊറോണ വ്യാപനം ഭയന്ന യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ സ്വീഡനിൽ ഇപ്പോഴും ജനജീവിതം സാധാരണനിലയിലാണ്.

എല്ലായിടത്തും ആൾകൂട്ടം, ബാറുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഭക്ഷണ ശാലകൾ,ഓഫീസുകൾ എല്ലാം നിർബാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള നിയന്ത്രണമെന്ന് പറയുന്നത് 500 പേർ വരെ കൂടുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ മാത്രമെ അനുവദിക്കു എന്നുള്ളതാണ്. രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രായമായവരും മറ്റ് അവശതകളുള്ളവർക്കും മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനാണ്‌ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളത്.

ഇത്തരത്തിൽ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപനം വളരെ വേഗത്തിലാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

Content Highlights:Sweden's Prime Minister Stefan Lofven warns citizens to prepare for thousands of deaths