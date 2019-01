മെല്‍ബോണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമീപം സംശയാസ്പദമായ രീതിയില്‍ പൊതിക്കെട്ടുകള്‍ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. പത്തോളം വിദേശ ആസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ബുധനാഴ്ചയാണ് പൊതികള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും ആംബുലന്‍സുകളും അടിയന്തര സേവനത്തിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍, യുഎസ് കോണ്‍സുലേറ്റുകള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ് കില്‍ഡ റോഡിലും മറ്റെല്ലായിടത്തും അന്വേഷണണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക എമര്‍ജന്‍സി വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ജാഗ്രതാനിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടന്‍, കൊറിയ, ജര്‍മനി, ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, പാകിസ്താന്‍, ഗ്രീക്ക്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കോണ്‍സുലേറ്റുകള്‍ക്ക സമീപമാണ് പൊതിക്കെട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സിഡ്‌നിയിലെ അര്‍ജന്റീനിയന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന് സമീപം രണ്ടു ദിവസത്തിനു മുമ്പ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയില്‍ വെളുത്ത പൊടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Suspicious Packages Found At Indian ,Other Consulates In Australia, Melbourne