ബ്രിസ്‌ബെയ്ന്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ സര്‍ഫിങ്ങിനിടെ അമ്പതുകാരന്‍ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബ്രിസ്‌ബെയ്‌നിന് 100 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്ക് കിങ്‌സ്‌ക്ലിഫില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം.

കിങ്‌സ്‌ക്ലിഫിലെ സാള്‍ട്ട് ബീച്ചില്‍ രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇയാള്‍ സര്‍ഫിങ്ങിനെത്തിയത്. ഏകദേശം 10.40 ഓടെയായിരുന്നു സ്രാവിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. മൂന്ന് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള സ്രാവായിരുന്നു ആക്രമിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇയാളുടെ ഇടതുകാല്‍ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു.

സ്രാവ് ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട സര്‍ഫിങ്ങിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ സഹായത്തിനെത്തി. സ്രാവിനെ അകറ്റി ആക്രമണത്തിനിരയായ ആളെ കരയ്‌ക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും ഇയാള്‍ മരിച്ചു. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്വീന്‍സ് ലാന്‍ഡ് സ്വദേശിയാണെന്നും ഏകദേശം അന്‍പതുവയസ് പ്രായമുണ്ടെന്നും ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ല്‍സ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Live aerial image of a shark in waters off Kingscliff in northern NSW after a 50-year-old man died after being bitten by a shark while surfing on Sunday. @nswdpi detected a bull shark in the waters on Friday evening. (Pic ABC 24). @GuardianAus story here: https://t.co/kuh4NhMEN4 pic.twitter.com/mT1ZmPYQwk