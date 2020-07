കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചവരില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആകാനിടയുള്ള രോഗികളെ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണ നിഗമനം. വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമാകുകയും വെന്റിലേറ്റര്‍ ആവശ്യമായി തീരാനിടയുള്ളവരെയും ഇത്തരത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് വെര്‍ജിനിയാസിലെ (UVA)ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു.

വൈറസിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിനായി ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ സൈറ്റോക്കിന്‍ എന്ന മാംസ്യം അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാരംഭിക്കും. സൈറ്റോക്കിന്റെ അമിതോത്പാദനം സൈറ്റോക്കിന്‍ സ്‌റ്റോം (cytokin storm) ഉണ്ടാക്കുന്നതു മൂലമാണ് രോഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കെത്തുന്നത്. രക്തപരിശോധനയിലൂടെ സൈറ്റോക്കിന്‍ സ്‌റ്റോം നേരത്തെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് യുവിഎയിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ അമിതപ്രതികരണം ശ്വസനതടസം പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും രോഗിയുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിതപ്രതികരണം മുന്‍കൂട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ അപകടാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാവുമെന്ന് യുവിഎയിലെ ഗവേഷകനായ ബില്‍ പെട്രി പറഞ്ഞു. ഈ പഠനത്തിലൂന്നി കോവിഡ് രോഗികളില്‍ പരീക്ഷണം നടത്താന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കോവിഡിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നവരില്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായം ആവശ്യമായ 57 രോഗികളുടെ രക്തസാംപിളുകള്‍ ആദ്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്റര്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗികളുടെ സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. വെന്റിലേറ്റര്‍ ആവശ്യമായി വന്നവരില്‍ സൈറ്റോക്കിന്റെ അളവ് വളരരെ ഉയര്‍ന്ന തോതിലായിരുന്നു. രോഗികളുടെ ലിംഗം, പ്രായം, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയൊന്നും സൈറ്റോക്കിന്റെ ഉത്പാദനത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ലെന്നും പഠനം തെളിയിച്ചു.

അലര്‍ജി രോഗികളില്‍ കാണപ്പെടുന്നതില്‍നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സൈറ്റോക്കിനുകളാണ് കോവിഡ് രോഗികളില്‍ കാണപ്പെട്ടത്. ഗുരുതര കോവിഡ് രോഗികളില്‍ കാണപ്പെട്ട IL-13 എന്ന സൈറ്റോക്കിന്‍ കൂടാതെ മറ്റു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൈറ്റോക്കിനുകള്‍ കൂടി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രക്തത്തില്‍ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളില്‍ ഈ സൈറ്റോക്കിനുകളുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നും യുവിഎ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന അമിതപ്രതികരണം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാതെ തടയാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഈ പുതിയ അറിവ് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാര്‍ഗങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുവിഎ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ പഠനഫലത്തിലൂന്നി പുതിയൊരു ചികിത്സാരീതി എത്രയും വേഗം വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഗവേഷകര്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

