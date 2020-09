ബ്രസീലിയ: ഡെങ്കിപ്പനി വന്നവർക്ക് കോവിഡ്-19 നെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടാകുമെന്ന് പഠനം. ബ്രസീലിൽ നടന്ന പഠനത്തിലാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. ഡ്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫ. മിഗുയെൽ നികോളെലിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പഠനത്തിലാണ് കൊതുകുവഴി പകരുന്ന ഡെങ്കിപ്പനിക്കും സമ്പർക്കം വഴി പകരുന്ന കോവിഡ് ബാധയ്ക്കും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത്.

അതേസമയം ഗവേഷണ ഫലം ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബ്രസീലിൽ 2019ൽ ഡെങ്കിപനി വ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളും 2020ൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തിയ താരതമ്യപഠനത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

2019ൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധ വ്യാപകമായി പടർന്ന മേഖലകളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് മറ്റുസ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായിരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ഇതിനർഥം ഡെങ്കിബാധിച്ച് ഭേദമായവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡി കോവിഡിന് കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. നിഗമനം ശരിയെന്ന് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ഡെങ്കുവിനെതിരായ പ്രിതിരോധ വാക്സിൻ നൽകുന്നതിലൂടെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രൊഫ. മിഗുയെൽ നികോളെലിസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസും ഡെങ്കു വൈറസും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

2019ൽ ബ്രസീലിലെ പരാന, സാന്താ കാതറീന, റിയോ ഗ്രാന്ഡെ ഡൊ സോൾ, മിനാസ് ഗെരെയ്സ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെങ്കുബാധ തീവ്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ കോവിഡ് വ്യാപനം വളരെ പതുക്കെ ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും പസഫിക്കിലെ ദ്വീപ്‌ രാജ്യങ്ങളിലും ഏഷ്യയിലും ഡെങ്കു ബാധ വ്യാപകമായിരുന്നിടത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വളരെ കുറവായിരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു.

വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് തങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന് പ്രൊഫ. മിഗുയെൽ നികോളെലിസ് പറയുന്നു. ബ്രസീലിലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ഡെങ്കുവിന്റെ സാധ്യത ഞെട്ടലോടെ തങ്ങൾ മനസിലാക്കിയതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Content Highlights:Study suggests dengue may provide some immunity against Covid-19