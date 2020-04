ചൈനയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നു, കർശനമായ മുൻകരുതലുകളുമായി സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും വ്യവസായശാലകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ചൈന മെല്ലെ ചലിച്ചുതുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥിക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ക്ലാസ് മുറികളിലും മറ്റും സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ചൈനയിലെ ഒരു സ്കൂൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽപം വ്യത്യസ്തമായ വഴിയാണ്.

തലയ്ക്കു മുകളിൽ തൊപ്പിപോലെ ധരിക്കാവുന്ന ഗിയറുകൾ. ഇവയുടെ നീളക്കൂടുതൽ കാരണം വിദ്യാർഥികൾ അടുത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മീറ്റർ അകലമോ ഗ്യാരണ്ടി.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear



The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH