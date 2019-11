ലഖ്‌നൗ: ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയെ സംസ്‌കൃതം അധ്യാപകനായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്‍വകലാശാലയില്‍(ബി.എച്ച്.യു) നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധം രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ ഫിറോസ് ഖാന്റെ നിയമനത്തിനെതിരെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ബി.എച്ച്.യുവിലെ സംസ്‌കൃത വിദ്യ ധര്‍മ വിജ്ഞാന്‍ വിഭാഗത്തിലെ സാഹിത്യ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്.

12 ദിവസമായി മുപ്പതോളം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ബി.എച്ച്.യു വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ രാകേഷ് ഭട്‌നാഗറിന്റെ ഓഫീസിനു മുന്നില്‍ സമരം ചെയ്യുന്നത്.ഫിറോസ് ഖാന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കണമെന്നും പുതിയ ആളെ നിയമിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. സ്‌തോത്രങ്ങള്‍ ആലപിച്ചും യജ്ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയുമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാതെ ഒരടി പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിഷയത്തെ മാധ്യമങ്ങള്‍ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ ഒരാളായ കൃഷന്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമുദായത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെയല്ല തങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ആചാരത്തിന് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കാത്തതില്‍ ഞങ്ങള്‍ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സാധാരണ ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് അല്ല. ഇത് സംസ്‌കൃത വിദ്യ ധര്‍മ വിജ്ഞാന്‍ സങ്കായ ആണ്. വെറും ഭാഷ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ സംസ്‌കൃത വിഭാഗത്തില്‍ പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇവിടെ പറ്റില്ല.- കൃഷൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.

1918 ല്‍ പണ്ഡിറ്റ് മദന്‍ മോഹന്‍ മാളവ്യയാണ് സംസ്‌കൃത വിദ്യാ ധര്‍മ വിജ്ഞാന്‍ സങ്കായ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ബി.എച്ച്.യുവിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആര്‍ട്‌സ് വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴില്‍ സംസ്‌കൃതത്തിന് പ്രത്യേക വകുപ്പും സര്‍വകലാശാലയിലുണ്ട്. അതേസമയം ഫിറോസ് ഖാനെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് സര്‍വകലാശാല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തസ്തികയ്ക്ക് ഫിറോസ് യോഗ്യനാണെന്നും സര്‍വകലാശാല വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയാണ് ഫിറോസ് ഖാന്‍.

