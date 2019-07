അതിസാഹസികമായി വന്യമൃഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇടപെട്ട് ലോകമെങ്ങും ആരാധകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സാഹസികനായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ഇര്‍വിന്‍. ഡിസ്‌കവറി ചാനലിലൂടെ സ്റ്റീവ് ഇര്‍വിനും ക്രോക്കഡൈല്‍ ഹണ്ടര്‍ പരിപാടിയും ലോകമെങ്ങും ഹിറ്റായി. മുതലകളുടെ ചങ്ങാതിയെ മരണം തേടിയെത്തിയത് തിരണ്ടിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ടിവി പരമ്പരയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ തിരണ്ടിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് മരിച്ചത്. 2006 സപ്തംബര്‍ ആറിനായിരുന്നു ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച ആ സംഭവമുണ്ടായത്. വര്‍ഷം 13 കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അച്ഛന്‍ സ്റ്റീവ് ഇര്‍വിന്റെ വഴിയെ തന്നെയാണ് മകന്‍ റോബര്‍ട്ട് ക്ലാരന്‍സ് ഇര്‍വിനും.

15 വര്‍ഷം മുമ്പ് പിതാവ് സ്റ്റീവ് മുതലയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച മകന്‍ അതേ മൃഗശാലയിലെ അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ മുതലയ്ക്ക് തീറ്റയിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ചിത്രാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനും ഞാനും മുറേയ്ക്ക് തീറ്റകൊടുക്കുന്നു. അതേ സ്ഥലം, അതേ മുതല. രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും ഇടയില്‍ 15 വര്‍ഷത്തെ അകലം. ചിത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള കാപ്ഷന്‍ ഇങ്ങനെ. ചിത്രം കണ്ടവരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഏറെയും സാഹസികത വാഴ്ത്തുന്നതിനൊപ്പം അച്ഛനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മകന്റെ രൂപസാദൃശ്യവും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart ❤️🐊 pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI