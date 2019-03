പാരിസ്: പാരിസ് ഡിസ്‌നിലാന്‍ഡില്‍ അവധിയാഘോഷത്തിനെത്തിയവരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി വെടിയൊച്ച. കേട്ട ശബ്ദം ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂചനയെന്ന് കരുതി സന്ദര്‍ശകര്‍ ഭയന്നോടി. തകരാറിലായ ലിഫ്റ്റില്‍നിന്നോ എസ്‌കലേറ്ററില്‍ നിന്നോ ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദമാണ് വെടിയൊച്ചയും സ്ഫോടനവുമായി സന്ദര്‍ശകര്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ സുരക്ഷിതസ്ഥാനം തേടി ഭയന്നോടുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് ലിഫ്റ്റില്‍നിന്നോ എസ്‌കലേറ്ററില്‍നിന്നോ ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദമാണ് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എഫ് പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

"ആക്രമണമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. എല്ലാവരും ഭയന്നുപോയിരുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിറകിലെ വഴിയിലൂടെ അവര്‍ ഞങ്ങളെ പുറത്തിറക്കി. എല്ലായിടത്തും പോലീസുണ്ടായിരുന്നു", അലെക്സിയ എന്ന സന്ദര്‍ശക പറഞ്ഞു.

പാരിസില്‍നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റര്‍ കിഴക്കായാണ് ഡിസ്നിലാന്‍ഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ സ്വകാര്യ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഡിസ്നിലാന്‍ഡിനുണ്ട്.

content highlights: stampede at paris disney land as crowd mistakes sound for terror attack