ന്യൂഡൽഹി: ശ്രീലങ്കയില്‍ 253 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്‌ഫോടന പരമ്പരയില്‍ പങ്കെടുത്ത ഭീകരര്‍ 2017 ല്‍ രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയിരുന്നതായി ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമാണ് ഇയാള്‍ സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. മുഹമ്മദ് മുബാറക് അസാന്‍, സഹ്രാന്‍ ഹാഷിം എന്നീ ഭീകരരാണ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

ഇതില്‍ സഹ്രാന്‍ ഹാഷി കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂര്‍, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തിരുനെല്‍വേലി, വെല്ലൂര്‍, നാഗപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഹാഷിം സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്.

അസാനും, ഹാഷിമും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതായുള്ള രേഖകള്‍ ഉണ്ട്. ഐഎസിന്റെ കോയമ്പത്തൂര്‍ മൊഡ്യൂളുമായി ഇയാള്‍ ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നതായി നേരത്തെ എന്‍ഐഎ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്നാണ് സ്‌ഫോടന പരമ്പരകളെപ്പറ്റി ഇന്ത്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നത്.

മുഹമ്മദ് മുബാറക് അസാനാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ പള്ളികളിലൊന്നില്‍ ചാവേറാക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ ഇയാള്‍ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സഹ്രാന്‍ ഹാഷിമാണ് സ്‌ഫോടന പരമ്പരയുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമെന്നും ഇയാളും ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. ഇയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട് തൗഹാദ് ജമാഅത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സഹ്രാന്‍ ഹാഷിം പിന്നീട് നാഷണല്‍ തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കടുത്ത തീവ്രമത പ്രസംഗങ്ങളുമായി തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം ഇയാള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

