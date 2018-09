കൊളംബോ: ഓസ്ട്രിയയിലെ ശ്രീലങ്കൻ സ്ഥാനപതിയുള്‍പ്പെടെ ആറ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ന്യായീകരണവുമായി ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന. താൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർപ്രതികരിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് നടപടിയെന്നാണ് സിരിസേന പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നപക്ഷം കൂടുതല്‍പ്പേര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സിരിസേന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഓസ്ട്രിയൻ സ്ഥാനപതിയേയും വിയന്നയിലെ അഞ്ച് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും പെട്ടെന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതില്‍ സിരിസേനയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി ധാരാളം പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായെങ്കിലും ഇതിലൂടെ മറ്റ് എംബസികള്‍ക്കും ശക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കുകയാണ് താന്‍ ചെയ്തതെന്ന് സിരിസേന വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ എന്തിനാണ് താന്‍ എംബസിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി വിളിച്ചതെന്ന കാര്യം സിരിസേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ബോസ്‌നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, സെര്‍ബിയ, സ്ലൊവേനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്രീലങ്കന്‍ വിദേശകാര്യ ഓഫീസുകളും ഓസ്ട്രിയയിലെ എംബസിയുടെ അധികാര പരിധിയില്‍ വരുന്നതാണ്.

