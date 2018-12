കൊളംബൊ: ശ്രീലങ്കയില്‍ ഏഴ് ആഴ്ചയായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെ ശനിയാഴ്ച രാജിവെക്കും. രാജപക്സെയുടെ മകന്‍ നമള്‍ രാജപക്സെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ രാജപക്സെയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാനാകില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് രാജപക്സെ രാജിവെക്കുന്നതെന്ന് നമള്‍ ട്വീറ്റില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയുമായി സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിരിസേനയാണ് ഒക്ടോബര്‍ 26ന് രാജപക്സെയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചത്.

To ensure stability of the nation, Former President @PresRajapaksa has decided to resign from the Premiership tomorrow after an address to the nation. The SLPP with Frm President, SLFP & others will now work to form a broader political coalition with President Sirisena. — Namal Rajapaksa (@RajapaksaNamal) 14 December 2018