കൊളംബോ: നാട്ടാനകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ശ്രീലങ്കയില്‍ പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ നിലവില്‍ വരുന്നു. പുതിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ച് ആനകള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, ദിവസേനയുള്ള കുളി എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമാക്കും. കൂടാതെ ജോലിസമയത്ത് പാപ്പാന്‍മാര്‍ മദ്യപിക്കുന്നത് കര്‍ശനമായി നിരോധിക്കും. വിശാലമായ പുതിയ മൃഗസംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ചാണ് പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ നിലവില്‍ വരുന്നത്.

സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നവിഭാഗക്കാരില്‍ പലരും തങ്ങളുടെ പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ ആനകളെ പോറ്റുന്നത് ശ്രീലങ്കയില്‍ പതിവാണ്. ഇതില്‍ ബുദ്ധസംന്യാസികളും ഉള്‍പ്പെടും. അതേസമയം ആനകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതയേയും ആനകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള മോശം പെരുമാറ്റത്തേയും കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ ശ്രീലങ്കയില്‍ വ്യാപകമാണ്.

മുന്‍കാലത്തേക്കാള്‍ മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അധികമായി ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ രൂപീകരിച്ച പുതിയ നിയമം കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത് പലവിധ ജോലികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനകളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ്. ആനകള്‍ക്ക് ദിവസേന രണ്ടരമണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നത് കുളി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിയമം നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നു. ശ്രീലങ്കയില്‍ ഇരുനൂറോളം ആനകളെ മെരുക്കി പല ജോലികള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. രാജ്യത്തെ ആകെ ആനകളുടെ എണ്ണം 7,500 ഓളം വരും.

എല്ലാ ആനകള്‍ക്കും ബയോമെട്രിക് ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കും. കുട്ടിയാനകളെ ജോലികള്‍ക്കോ എഴുന്നെള്ളത്തിനോ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. കൂടാതെ തള്ളയാനയില്‍ നിന്ന് വേര്‍പിരിക്കാനും പാടില്ലെന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. നാല് മണിക്കൂര്‍ മാത്രമായിരിക്കും തടിപിടിക്കുന്ന ആനകളുടെ ജോലിസമയം. രാത്രിസമയത്ത് ഇവയെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിലും വിലക്കുണ്ട്. ടൂറിസം വ്യവസായത്തിലും പുതിയ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഒരു ആനപ്പുറത്ത് സവാരി നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നാലായി നിജപ്പെടുത്തി.

സിനിമകളില്‍ ആനകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍മ്മാണ സംരംഭങ്ങളില്‍ മൃഗഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ആനകളെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പാപ്പാന്‍മാര്‍ ജോലിസമയത്ത് മദ്യമോ മറ്റ് ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആനയുടെ ഉടമ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണവകുപ്പ് മന്ത്രി വിമലവീര ദിസ്സനായക വ്യാഴാഴ്ച ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അറിയിപ്പില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ ആനകള്‍ക്ക് വൈദ്യപരിശോധന നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

വ്യവസ്ഥകളില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉടമകളില്‍ നിന്ന് ആനകളുടെ സംരക്ഷണം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ഉടമകള്‍ക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം വരെ ജയില്‍ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായും വന്നേക്കാം. ആനകളെ പിടികൂടുന്നത് ശ്രീലങ്കയില്‍ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെങ്കിലും നിയമനടപടികള്‍ അയവേറിയതായതിനാല്‍ ശിക്ഷാനടപടികള്‍ കുറവാണ്. പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടെ 40 കുട്ടിയാനകള്‍ ശ്രീലങ്കയിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരും ആനവിദഗ്ധരും ആരോപിക്കുന്നു.

Content Highlights: Sri Lanka Bans 'drunk Driving' Of Elephants In New Animal Protection Law