മോസ്‌കോ: രാജ്യത്ത് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ച റഷ്യയുടെ സ്പുടിനിക് V കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ രണ്ട് ഡോസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള ഇന്ത്യക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ച ഗമലേയ റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍. രണ്ട് ഡോസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 21 ദിവസം (മൂന്ന് ആഴ്ച) ആണെങ്കിലും ഇത് മൂന്ന് മാസം വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഗമലേയ നാഷണല്‍ റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ ഡയറക്ടര്‍ അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജിന്റ്‌സ്ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു.

ഇടവേള വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത് വാക്‌സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ജിന്റ്‌സ്ബര്‍ഗ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വൈകുന്നത് ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള 21 ദിവസത്തെ ഇടവേള നിലനിര്‍ത്തണോ നീട്ടണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതാത് രാജ്യങ്ങളാണെന്നും ജിന്റ്‌സ്ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു.

" സ്പുട്‌നിക് vയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഡോസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടവേള നേരത്തെ അംഗീകരിച്ച 21 ദിവസത്തില്‍ നിന്ന് 3 മാസം വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇടവേള നീട്ടുന്നത് വാക്‌സിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ ബാധിക്കില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇത് വര്‍ധിപ്പിക്കും." - ജിന്റ്‌സ്ബര്‍ഗ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക്-V വാക്സിന്‍ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അടിയന്തര അനുമതി ഇന്ത്യ നല്‍കിയത്. സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ (സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ.) സബ്ജക്ട് എക്സ്‌പെര്‍ട്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് (എസ്.ഇ.സി.) സ്ഫുട്നിക്കിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനു നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ അനുമതി നല്‍കിയത്.

Content Highlights: Sputnik V developer says interval between Russian vaccine’s two doses can range from 21 days to 3 months