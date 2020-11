വാഷിങ്ടണ്‍: കുട്ടിക്കാലത്ത് രാമായണത്തിലേയും മഹാഭാരതത്തിലേയും ഇതിഹാസകഥകള്‍ സ്ഥിരമായി കേള്‍ക്കാറുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ തന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനം കയ്യടക്കിയിരുന്നതായി മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ ബരാക് ഒബാമ. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ 'എ പ്രോമിസ്ഡ് ലാന്‍ഡി'ലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ വലിപ്പക്കൂടുതലോ ലോകജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിന്റെയോ രണ്ടായിരത്തോളം വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഗോത്രങ്ങളുള്ളതിന്റെയോ അല്ലെങ്കില്‍ എഴുനൂറോളം ഭാഷകള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കാം ഇന്ത്യ തന്റെ മനസിലിടം നേടിയതിന് പിന്നിലെന്ന് ഒബാമ തന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. 2010-ല്‍ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് കാലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തന്റെ ചിന്തകളില്‍ ഇന്ത്യ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇന്തോനേഷ്യയിലായിരുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടിരുന്ന രാമായണ-മഹാഭാരത കഥകളോ പൂര്‍വദേശങ്ങളിലെ മതങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന താത്പര്യമോ ദാലും കീമയും പാകം ചെയ്യാന്‍ പഠിപ്പിച്ച, ബോളിവുഡ് സിനിമകളോട് ആവേശമുണര്‍ത്തിയ, പാകിസ്താനില്‍നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുമുള്ള കോളേജ് സൗഹൃദങ്ങളോ തനിക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളാവാമെന്നും ഒബാമ 'എ പ്രോമിസ്ഡ് ലാന്‍ഡി'ല്‍ കുറിയ്ക്കുന്നു.

2008-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണകാലം മുതല്‍ ആദ്യതവണ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് പാകിസ്താനില്‍ യു.എസ്. നടത്തിയ കടന്നാക്രമണത്തേയും അല്‍ ഖായ്ദ തലവന്‍ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ വധിച്ച സംഭവത്തേയും കുറിച്ച് ഒബാമ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 'എ പ്രോമിസ്ഡ് ലാന്‍ഡി'ന്റെ ആദ്യഭാഗം ചൊവ്വാഴ്ച പുസ്തകശാലകളില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

A Promised Land