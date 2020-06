ഫ്‌ലോറിഡ: ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലായി രണ്ട് ബഹിരാകാശ വാഹകരേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്‌പേസ് എക്‌സ് ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നത്.

ഡഗ്ലസ് ഹര്‍ളിയും റോബര്‍ട്ട് ബെങ്കന്‍ എന്നീ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഇന്ത്യന്‍ സമയം 7.46 നാണ് പേടകം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയത്. രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരോടൊപ്പം ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ ഒരുഭാഗത്തുള്ള ദിനോസര്‍ പാവയുമുണ്ട്. തിളങ്ങുന്ന കമ്പിളി തുണിയാല്‍ നിര്‍മിച്ച ദിനോസറിന്റെ പാവയാണ് അത്. ഇരുവരോടൊപ്പമുള്ള ദിനോസര്‍ പാവയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടത്.

രണ്ട് മനുഷ്യരും(ഒരു ദിനോസറും) ഇന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയി എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Two humans (and one dinosaur) went to space today #SpaceX pic.twitter.com/U4CbHJShkw

എന്നാല്‍ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ വശം കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ദിനോസര്‍ പാവ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നതിനാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമായി ഇത്തരം പാവകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഈ പാവകള്‍ ഒഴുകി നടക്കും. അത്തരത്തില്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലത്തെ തിരിച്ചറിയാനായാണ് ഇത്.

എന്നാല്‍ ദിനോസര്‍ പാവകള്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും കമ്പനി പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം യാത്രികരായ ബെഹന്കനും ഹര്‍ലിക്കും ഓരോ മകനുണ്ട്. ഇവര്‍ രണ്ട് പേരും ദിനോസര്‍ പ്രേമികളാണ്. തുടര്‍ന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രക്ക് മുന്‍പായി ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ദിനോസര്‍ പാവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ' ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പുത്രന്മാര്‍ക്കും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇരുവരുടേയും പ്രിയപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടം ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ട്‌പോകുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ അവര്‍ അതിയായി സന്തോഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. - ബെങ്കന്‍ പറഞ്ഞു.

