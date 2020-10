വാഷിങ്ടണ്‍: സൈന്യത്തിന്റെ ആയുധങ്ങള്‍ 60 മിനിട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലോകത്ത് എവിടെയും എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സുമായി സഹകരിച്ച് നിര്‍മിക്കാനൊരുങ്ങി യു.എസ് ആര്‍മി. മിസൈല്‍ ട്രാക്കിങ് സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കരാര്‍ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് പെന്റഗണുമായി ഒപ്പുവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മിസൈല്‍ വികസനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും ചെലവും സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തല്‍ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് നടത്തുകയാണെന്ന് യു.എസ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട് കമാന്‍ഡ് തലവന്‍ ജനറല്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ലിയോണ്‍സ് വെളിപ്പെടുത്തി. 2021 ല്‍ ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തും. സി -17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍ വിമാനത്തില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്നത്രയും ആയുധങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഒരു മണിക്കൂറില്‍ താഴെ സമയംകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്‍പ്പിച്ചു നോക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മണിക്കൂറില്‍ 590 മൈല്‍ വേഗത്തില്‍ പറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ചരക്ക് വിമാനമാണ് സി - 17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍. അതില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ ഒരു മണിക്കൂറില്‍ താഴെ സമയംകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുനോക്കാനാണ് യു.എസ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട് കമാന്‍ഡ് തലവന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മണിക്കൂറില്‍ 7500 മൈല്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റാണ് സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ഫ്‌ളോറിഡയില്‍നിന്ന് ഒരു സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍ വിമാനത്തില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് സാധിക്കും. 74,000 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്ററിന് വഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നാണ് യു.എസ് എയര്‍ഫോഴ്‌സിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എക്‌സ്‌പ്ലൊറേഷന്‍ ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയും സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സിനൊപ്പം ഈ പദ്ധതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍.

Content Highlights: Space X to develop rocket to transport US army weapons anywhere in 60 minutes